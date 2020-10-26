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Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 26 Ekim 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

26 Ekim 2020 Pazartesi 19:39
Trt Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir?
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Ebul Kasım Kimdir?

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın akrabası Ebul Kasım, önce İznik Valiliği görevini üstlendi. Çok akıllı Ebul Kasım, yetenekleri ile SüleymanŞah'ın gözüne girdiğinde, Süleyman Şah doğuya giderken yerine vekil tayin etti. Ancak Suriye Selçuk Devleti ile savaşı kaybeden Süleyman Şah ölünce oğlu da Büyük Selçuklu Devleti tarafınca hapse atıldığı için Anadolu Selçuk Devleti sonsuza kadar Ebul Kasım yönetimi altında kaldı.

Ebul Kasım Gerçekte Ne Zaman ve Nasıl Ölmüştür?


Bizanslılarla savaşan Ebul Kasım'ın asıl amacı ülke sınırını genişletmekti. Ebul Kasım, Bizanslılarla savaşırken, büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın amacı Anadolu devletlerini kontrolü altında tutmaktı. Ebul Kasım ise başta Melikşah'a boyun eğmedi, Melikşah'ın gönderdiği ordulara karşı tek başına savaştı, ancak yenileceğini anlayınca Bizanslılarla anlaşma imzalamak zorunda kaldı. Abul Kasım'ı oyalayacak olan Bizans, Ebul Kasım'ı daha bir duruma soktu ve Ebul Kasım, Büyük Selçuklulara teslim olmak zorunda kaldı ve Melikşah'ın huzurlarına çıkıp af dilemek üzereyken öldürüldü.

Uyanış Büyük Selçuklu Ebul Kasım Gerçekte Kimdir?

Emre Erçil, Büyük Selçukluları Uyanış dizisinde Ebul Kasım karakterini canlandırmaktadır. 17 Mayısıs 1971’de Ankara ilimizde doğmuştur. Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimleri almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde Reyhan Ağa karakterini canlandırarak dünya çapında üne kavuşmuştur. Behzat Ç dizisinde Bahri karakteri ile de rol alan Emre Erçil, daha önceleri tarihi bir dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde dördüncü sezonda diziye dahil olmuştur. Kariyerinde Nerdesin Birader ve İçerde dizilerinde de yer alan oyuncumuz ilk dizi deneyimini Milat dizisi ile tatmıştır.



Son Güncelleme: 26.10.2020 19:39
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Anahtar Kelimeler:
TRT1DiziUyanış Büyük SelçukluEmre Erçil
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