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TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle

Tozkoparan İskender 22.bölümüyle TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Son bölümü büyük heyecana sahne olan Teşkilat tek parça ve kesintisiz olarak 9 Mayıs 2021 Pazar günü saat 16:00’da TRT 1’den ekranlara geliyor. Dizinin sevenleri Teşkilat yeni bölüm canlı izle, Teşkilat son bölümü ne zaman sorularını araştırıyor.

09 Mayıs 2021 Pazar 14:56
TRT Tozkoparan İskender yeni bölüm tek parça izle
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Tozkoparan İskender 9 Mayıs 2021 Pazar günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Tozkoparan İskender 9 Mayıs Pazar günü saat 16:00’da 22.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Teşkilat her hafta Pazar günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Tozkoparan İskender 22.bölüm tek parça HD izlemek için tıklayınız.

Tozkoparan İskender son bölümde ne oldu?

Güçlerini yeniden elde eden İskender, Salih ve Rüya ile güzel bir güne merhaba der. Kahvaltı için ekmek almaya giden İskender yolda birini fark eder. İki kez karşısına çıkan eşkıya Cengiz’i gören İskender peşine düşer. Rüya ve Salih İskender’in uzun süredir eve gelmemesinden şüphelenir ve onu aramaya gider. Mavi Ay takımı İskender’in nereye gittiği ve nerede olduğundan habersizdir.

İskender’in kayıp olduğu bir anda yayılır ve herkes onu aramaya koyulur. Cihangir’in İskender’i kaçırdığında şüphelenen Fikri, Salih’i de yanına alıp Giovanni’den bilgi almak için yanına gider. Bunlar yaşanırken İskender, izbe bir yerde Cengiz ve adamlarıyla karşı karşıyadır. Cengiz İskender’in zihgirini ele geçirir ve zihgirine bir şey olmasından korkan İskender teslim olur. Kaçmak için bir yol arayan İskender’in karşısına bu sırada tanıdık bir çıkar. Giovanni İskender’in karşısındaki kişidir.

Tozkoparan İskender konusu

Küçük yaşlarda rekorlara imza atan süper kahraman İskender günümüze geliyor. Bu süreçte İskender’e Salih ve Fikri hocaları eşlik ederken, İskender’in en büyük düşmanı Giovanni’de günümüze İskender ile birlikte geliyor.

12 yaşında olmasına karşın süper yeteneklere sahip olan kemankeş İskender, 2020 yılına gelir ve yaşadığı döneme geri dönemezse tarihin akışı değişecektir. Günümüze bir şekilde gelen İskender bir yandan kendi dönemine geri dönmeye çalışırken bir yandan da günümüzde onu bekleyen sorunlarla uğraşmaktadır. Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası ekip Kasırga takımı ile İskender’in takımı Mavi Ay sık sık karşı karşıya geliyor.

Tozkoparan İskender oyuncu kadrosu

Dizinin çocuk oyuncuları arasında Çağan Efe Ak, Tuana Naz Tiryaki, Esat Polat Güler, Yağız Kılınç, Ülkü Hilal Çiftçi, Leya Kırşan gibi sevimli isimler yer alıyor. Çocuk oyunculara dizide Yusuf Gökhan Atalay, Burak Alkaş, Fırat Albayram, Sera Tokdemir, Muhittin Korkmaz, Esin Gündoğdu gibi tecrübeli ve sevilen oyuncular eşlik ediyor.

Tozkoparan İskender yeni bölüm saat kaçta başlıyor?

Başrollerinde Çağan Efe Ak ve Defne Ersen’in yer aldığı dizide bu ikiliye Mert Erdoğdu ve Ülkü Hilal Çiftçi gibi sevilen isimler eşlik ediyor. Tozkoparan İskender izle, yeni bölüm full HD olarak TRT 1 ekranlarından saat 16:00’da başlayacak.

 

 





Son Güncelleme: 09.05.2021 14:56
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IzleTozkoparanTrt 1
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