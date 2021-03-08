TRT Teşkilat reytingleri nasıl? Teşkilat dizisi izlendi mi?

TRT 1 ekranlarında yer alan Teşkilat dizisi Türkiye’nin toplumsal sorunlarına ele alarak Millî İstihbarat Teşkilatı’nın operasyonlarından söz edildi. Vatan sevdalısı MİT çalışanları özel görev ile ailelerinden vazgeçti. 7 Mart 2021 tarihi ile yayınlanan dizi beğenildi mi?

Teşkilat dizisi reytingleri üst seviyelere taşırken muhteşem bir giriş yapan dizi, televizyon ekranlarında 1.olmaya başardı. Nefessiz şekilde izlenen dizi sadece Türkiye ile kalmayıp birçok ülkelerde ilk sırada yer aldı.

1. Total’de 10,10

1. AB’de 12,27

1. ABC’de 11,84

Yağız Alp Akaydın yönetmenliğinde çekilen dizi profesyonel oyuncu kadrosu ile karşımıza çıktı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul yer alırken kadın oyunculardan Deniz Baysal Yurtcu, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler gibi önemli isimler yer aldı.

Mesut Akusta, Mehmet Usta, Tuncer Salman ve Nihat Altınkaya gibi isimler yer aldı.





Teşkilat dizisi reytingleri nasıl?

Pazar akşamı yayınlanan dizi, diğer kanalların sunmuş olduğu güçlü dizi ve programlara göre reytinglerde başarılı oldu. Diğer yapımlar ile mücadeleye giren Teşkilat dizisi oldukça yüksek reyting sonuçları alarak ilk başa adını yazdırdı.

Teşkilat dizinin izlenmesi hakkında, dizi hızlı giriş yaptığından kaynaklı eğer çekimler böyle devam ederse mutlaka Pazar akşamları için yine aynı tablo görülecektir. Star TV’de yayınlanan ‘Menajerimi Ara’ dizisi normalde reyting sonuçları hep yüksek iken Teşkilat dizisi bütün dizi ve programların önüne geçmeyi başardı.





Teşkilat dizisi ilk bölümde neler oldu?

Dizi genel olarak Türkiye’ye karşı savaş açan ülkeler arasında ki gizli anlaşmaları, açığa çıkaran yapıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Dizi özellikle başkent Ankara’da çekilmesi ile daha da dikkatleri toplamıştır. Türk bayrağına özen gösteren dizide Milli İstihbarat çalışanlarının hayat hikayelerine, ele aldıkları konulara değinmektedir. İHA VE SİHA programlarını hedef alan dizi, iddialı girişi ile birçok izleyiciyi ekrana kitlemeyi başarmıştır.

Deneyimli istihbaratçılardan oluşan dizide güçlü ekip kadrosu oluşacaktır. Yalnız bu kadroya girecek kişiler gizli görevde yer alacağı için aileleri kendilerini ölmüş bilmesi gerekecektir. 5 istihbaratçı ile vatan sevdalısı çalışanlar Türkiye’yi dış güçlerden korumak için mücadele verecektir.

Serdar karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul ise dizide küçükken Almanya’da Naziler tarafından evlerinin yakılması ardından ailesini kaybeden bir çocuktur. Türk devleti tarafından özel olarak yetiştirilen Serdar, küçük yaşlardan itibaren millet aşkı ile büyüyen bir çocuktur. Almanlardan intikamını almak için bu yolda devam eden özel istihbaratçı gizli görevde yer alır. Dizinin son dakikalarında herkesi şok edecek bir diğer konu ise Serdar’ın kısa süreli ilişkisinde Ceren’e âşık olması ve evlenmek teklifi edecek olmasıdır fakat diğer ülkeler için ajan olarak kendini gösteren Ceren dizi izleyicileri tarafından oldukça şaşırtmıştır. Dizi genel anlamıyla Türk devleti, siyası olaylar, vatan aşkı konularını ele alırken milyonlarca kişi diziyi ilk bölümünden itibaren başarılı buldu.