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TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Tanıtım filmi yayınlanan Teşkilat dizisi gündemde merak edilenler arasında yerini aldı. Trt'nin yeni dizisi Teşkilat ne zaman başlayacak? Oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor? Yayın tarihleri belli mi? Tekilat dizisinin konusu ne olacak? Tüm soruların yanıtı haberimizde.

27 Şubat 2021 Cumartesi 11:10
TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Dizi portföyünü genişleten ve orijinal içeriklerle kendini yenilen Trt 1 ekranlara yeni bir dizi daha sunmaya hazırlanıyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizi, ekranlardaki yerini almak için sırada bekliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), çalışanlarının özel hayatını konu edindiği dizide, ilk üç bölüm tamamlanmıştır. Dördüncü bölüm çekimleri devam etmektedir. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın üstlenen dizide her bölüm birbirinden heyecanlı ve merak dolu geçeceği konuşuluyor. Tanıtım filmi şimdiden dikkatleri üzerine toplayarak, oyuncu kadrosuyla birlikte yayınlacağı gün için şimdiden ekranları başına izleyicisini toplamayı başardı. 

Dizide son teknoloji araçları İHA/SİHA yöntemleriyle Mit'in kalesi ilk defa yayınlancak. 7 Mart Pazar günü Trt 1 ekranlarında 20.00' de izleyicisiyle buluşacak.

Teşkilat dizi kadrosu başrollerini; Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Mesut Usta ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncular oluşturmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 11:10
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