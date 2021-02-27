TRT Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak? 1. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizi portföyünü genişleten ve orijinal içeriklerle kendini yenilen Trt 1 ekranlara yeni bir dizi daha sunmaya hazırlanıyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizi, ekranlardaki yerini almak için sırada bekliyor.
Dizide son teknoloji araçları İHA/SİHA yöntemleriyle Mit'in kalesi ilk defa yayınlancak. 7 Mart Pazar günü Trt 1 ekranlarında 20.00' de izleyicisiyle buluşacak.
Teşkilat dizi kadrosu başrollerini; Çağlar Ertuğrul, Ezgi Eyüboğlu, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Mesut Usta ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncular oluşturmaktadır.
Son Güncelleme: 27.02.2021 11:10