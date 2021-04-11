TRT Teşkilat 6.bölüm tek parça izle - 11 Nisan 2021 Pazar son bölüm

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisi, reytinglerde birinci olmaya devam ediyor. Teşkilat’ın 6.bölümünde yine sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ceren’in ajan olduğunu öğrenen Serdar yeni planı için Ceren’e gerçek kimliğini açıklayarak evlenme teklifi edecek. Ceren ise bu teklif ile şoke olacak. Fadi ise ev güvendiği adamının kaçırılması sonrası takas için plan hazırlığındadır.
TEŞKİLAT 6. BÖLÜM İZLE
Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
En güvendiği adamını elinden kaçıran Fadi, bu takas için kendi planını hazırlar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliği yapan Fadi, adamını kurtardıktan sonra ekibi yok edecek şeytani bir plan yapar. Zehra ve Serdar ekip arkadaşları Hulki’yi kurtarmaya çalışırken kendi canlarını tehlikeye atar.