TRT Teşkilat 6.bölüm ( son bölüm ) izle tek parça!

TRT 1 ekranlarında Pazar akşamı yayınlanan Teşkilat dizisi, reytinglerde birinci olmaya devam ediyor. Teşkilat’ın 6.bölümünde yine sürpriz gelişmeler yaşanacak. Ceren’in ajan olduğunu öğrenen Serdar yeni planı için Ceren’e gerçek kimliğini açıklayarak evlenme teklifi edecek. Ceren ise bu teklif ile şoke olacak. Fadi ise ev güvendiği adamının kaçırılması sonrası takas için plan hazırlığındadır.

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM İZLE

Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Serdar’ın gerçek kimliğini açıklayarak evlenme teklifi etmesi, Ceren’i zor bir durumun içerisine sokar. Bu hamle sonrası ne yapacağını bilemeyen Ceren’e geçmişinden gelen bir isim yardım eder. Fadi’nin en güvendiği adamı Leyal’in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Fadi köşeye sıkışır. Fadi, Leyal’i kurtarmak için Hulki ile takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Pınar ve Hakkı ise keşif yapmak için Kuzey Irak’a doğru yola çıkar. Leyal’i takas bölgesine götüren Zehra ve Serdar ise beklemedikleri bir oyunun içerisine düşer.

En güvendiği adamını elinden kaçıran Fadi, bu takas için kendi planını hazırlar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliği yapan Fadi, adamını kurtardıktan sonra ekibi yok edecek şeytani bir plan yapar. Zehra ve Serdar ekip arkadaşları Hulki’yi kurtarmaya çalışırken kendi canlarını tehlikeye atar.