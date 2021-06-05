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TRT Spor'da 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Okurlarımızın büyük bir merakla beklediği TRT Spor'da Cumartesi tarihinde ne var? Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor? haberine ilişkin yeni gelişmeler, 05.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen haberimizi okuyarak gündemdeki gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:50
TRT Spor'da 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - AUGSBURG "

08:40 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER

08:50 TAKVİM YAPRAKLARI

08:55 HAVA DURUMU

09:00 ORHAN AYHAN'LA

09:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

10:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

10:55 HAVA DURUMU

11:00 YÜZ YÜZE FUTBOL

11:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

12:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

12:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

12:55 EFSANELERİN İZİNDE

13:00 AVRUPA STÜDYOSU (CANLI)

14:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

15:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - PORTEKİZ " (CANLI)

18:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

18:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER (CANLI)

18:55 TAKVİM YAPRAKLARI

19:00 SPOR HAFTASONU (CANLI)

21:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)

21:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

22:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)

00:30 SPOR ARTI (CANLI)

02:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER

04:30 SPOR ARTI

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:50
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