TRT Spor'da 5 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.
Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 5 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.
TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ. " BAYERN MÜNİH - AUGSBURG "
08:40 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI ÖZETLER
08:50 TAKVİM YAPRAKLARI
08:55 HAVA DURUMU
09:00 ORHAN AYHAN'LA
09:30 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
10:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
10:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
10:55 HAVA DURUMU
11:00 YÜZ YÜZE FUTBOL
11:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
12:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
12:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
12:55 EFSANELERİN İZİNDE
13:00 AVRUPA STÜDYOSU (CANLI)
14:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
15:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
15:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - PORTEKİZ " (CANLI)
18:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
18:55 TAKVİM YAPRAKLARI
19:00 SPOR HAFTASONU (CANLI)
21:00 SPOR BÜLTENİ (CANLI)
21:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
22:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER (CANLI)
00:30 SPOR ARTI (CANLI)
02:00 GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
04:30 SPOR ARTI
TRT Spor nasıl izlenir?
TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 5 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.
TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.
TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…
TRT Spor frekans bilgileri
Kanal adı: TRT SPOR HD
Uydu: Türksat
Frekans: 11054
Sembol Oranı: 30000
Polarizasyon: V - Dikey Batı
FEC: 3/4
TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?
Digitürk: 86
D-Smart: 86
Tivibu: 85
Kablo TV: 911
Turkcell TV+