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TRT Spor'da 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basına yansıdığı anda büyük ilgi gören TRT Spor'da Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? ile ilgili olarak yeni gelişmeler anbean gündeme gelmeye devam etmekte. Siz de 3 Haziran 2021 Perşembe tarihli haberimizi inceleyerek TRT Spor'da Perşembe tarihinde ne var? hakkında merak ettiğiniz ayrıntıları okuyabilirsiniz.

03 Haziran 2021 Perşembe 06:01
TRT Spor'da 3 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

13:00 Spor Bülteni

13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

18:00 Milli Maç Özel

19:55 Türkiye – Azerbaycan

22:00 Milli Maç Özel

23:30 Aktüel Futbol

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 3 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 3 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 03.06.2021 06:01
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