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TRT Spor'da 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Gündeme giriş yaptığı andan bu yana merak konusu olan TRT Spor'da Çarşamba tarihinde ne var? TRT Spor Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair siz de yeni detayları merak ediyorsanız, hemen şimdi 23.06.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

23 Haziran 2021 Çarşamba 21:53
TRT Spor'da 23 Haziran 2021 Çarşamba tarihinde ne var? TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

 

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15UEFA EURO 2020 ÖZETLER

09:45AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

09:50Hava Durumu

09:55Takvim Yaprakları

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:35UEFA EURO 2020 ÖZETLER

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

13:50Takvim Yaprakları

13:55Hava Durumu

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

15:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

16:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)

17:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

18:00Spor Merkezi (Canlı)

18:55UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSVEÇ - POLONYA " (Canlı)

21:00Kupa Akşamı (Canlı)

21:55UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " ALMANYA - MACARİSTAN " (Canlı)

00:05Kupa Gecesi (Canlı)

02:00UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - FRANSA"

03:40Kupa Gecesi

05:35UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:25Spor Kitaplığı

06:30Takvim Yaprakları

06:35UEFA EURO 2020 ÖZETLER

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 23 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 23 Haziran 2021 Çarşamba yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Süper Lig özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 23.06.2021 21:53
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