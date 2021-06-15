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TRT Spor'da 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?

Yazarlarımız tarafından da sıkı bir şekilde takip edilen ve en yeni gelişmeleriyle kaleme alınan TRT Spor'da Salı tarihinde ne var? Salı yayın akışında neler yer alıyor? haberine dair sıcak ayrıntıları öğrenmek istiyorsanız 15-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

15 Haziran 2021 Salı 21:03
TRT Spor'da 15 Haziran 2021 Salı tarihinde ne var? 15 Haziran 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 15 Haziran 2021 Salı TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 15 Haziran 2021 Salı yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 15 Haziran 2021 Salı yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Hava Durumu
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSPANYA - İSVEÇ "
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " MACARİSTAN - PORTEKİZ "
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - ALMANYA "
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 FIFA MAGAZİN
  • 06:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:55 Takvim Yaprakları
  • 06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor15 Haziran 2021 Salı yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 15 Haziran 2021 Salı TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Salı yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı NBA özetler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 15.06.2021 21:03
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