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TRT Spor'da 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TRT Spor'da Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak? haberine dair tüm yeni ayrıntılar 10.06.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

10 Haziran 2021 Perşembe 15:02
TRT Spor'da 10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ne var? TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 FIFA MAGAZİN
  • 09:40 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 09:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 AVRUPA ŞAMPİYONASI UNUTULMAZ GOLLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 13:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 17:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 21:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 22:55 EURO 2020 GRUP TANITIMLARI
  • 23:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Kupa Gecesi
  • 04:00 Spor Artı
  • 05:00 AKTÜEL FUTBOL TRANSFER

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 10 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 10 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 10.06.2021 15:02
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