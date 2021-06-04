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TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları

Türkiye basınında hızlı bir şekilde dikkat odağı haline gelen TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cuma TRT Spor dizi, film ve programları haberinin yeni gelişmelerini öğrenmek için, 4 Haziran 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Haziran 2021 Cuma 19:26
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı

 

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:152020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 09:40Özel Dosya
  • 09:50Takvim Yaprakları
  • 09:55Hava Durumu
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Spor Kitaplığı
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:302020-2021 SEZON SONU DERLEMELER
  • 12:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45A Milli Futbol Takımı Özetler
  • 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15:55AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 16:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 17:55CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - BELARUS " (Canlı)
  • 20:00Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:55AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
  • 21:00Futbol Aklı (Canlı)
  • 23:00Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 01:00Spor Artı (Canlı)
  • 02:00Futbol Aklı
  • 04:00Spor Artı
  • 05:00Gündem Futbol Transfer
  • 06:58İstiklal Marşı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 4 Haziran 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 4 Haziran 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 19:26
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