İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor dizi, film ve programları

Cumartesi günü basında geniş bir yer bulan TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cumartesi TRT Spor dizi, film ve programları haberi ile ilgili okurlarımız tarafından da çokça merak edilen yeni gelişmeler gündemde yer almaya devam ediyor. TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cumartesi TRT Spor dizi, film ve programları konusula ilgili olarak tüm güncel sondakika bilgilere Haziran 26 Cumartesi tarihli haberimizden ulaşabilirsiniz.

26 Haziran 2021 Cumartesi 18:02
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor dizi, film ve programları
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı

 

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İngiltere - İskoçya

08:40 UEFA Euro 2020 Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 UEFA Euro 2020 Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

11:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

12:00 Spor Bülteni

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Kupa Günlüğü

15:50 Efsanelerin İzinde

16:00 Spor Hafta Sonu

17:45 UEFA Euro 2020 Özetler

17:55 Takvim Yaprakları

18:00 Kupa Günlüğü

19:45 UEFA Euro 2020 Özetler

20:00 Spor Bülteni

20:55 Takvim Yaprakları

22:00 Portekiz - Almanya

23:40 UEFA Euro 2020 Özetler

23:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

00:00 Kupa Gecesi

02:00 İngiltere - İskoçya

03:40 Kupa Gecesi

05:40 UEFA Euro 2020 Özetler

06:15 Avrupa Şampiyonası Klasikler

06:20 Takvim Yaprakları

06:25 UEFA Euro 2020 Özetler

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışı sabah Milli Takım Özetler ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Spor Artı, Yüz Yüze Futbol gibi programlar yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Avrupa Şampiyonası Klasikler ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 26.06.2021 18:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Ece Üner Show TV'den ayrıldı mı, istifa mı etti?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Elit İşcan kimdir, nerede doğmuştur? Elit İşcan evli mi? Elit İşcan kaç yaşında?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Mr.Robot ve Bohemian Rhapsody ile tanıdığımız Rami Malek kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Aslen nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Wentworth Miller kimdir? Wentworth Miller kaç yaşında, nereli?
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler
Mehmet Yılmaz Ak kimdir, nerelidir? Mehmet Yılmaz Ak hakkında bilgiler

Popüler Haberler

TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi TRT Spor dizi, film ve programları
Fox TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi Fox TV dizi, film ve programları
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Rüyada dondurma yemek görmek ne demek, dondurma yemek görmek ne anlama gelir?
Bugün kimin maçı var? TV 26 Haziran 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
2020 GSB Burs ve KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak ? Sonuç açıklama tarihi belli oldu mu?
Rüyada amca görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada amca görmek rüyasının tabiri
Pakistan yaşam şartları nasıl? 2021 Pakistan asgari ücretleri
Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner istifa mı etti?
İŞKUR Profil Oluşturma ve kayıt yenileme işlemleri nasıl yapılır?
Selena, Onur Koçyiğit kimdir?
Akbank 15.000 TL gelir belgesiz kredi başvurusu 25 Haziran 2021 Cuma
E devlet ile trafik cezası sorgulama ve online internetten ödeme 2021
Bayan bacak lakaplı Serpil Örümcer kim? Yer aldığı yapımlar ve bestelediği şarkılar neler?
Mahalle, TV'de İlk Kez Çarşamba 00.15'te FOX'ta!
Kanal D Set Ekstra programının sunucusu Tülay Demir Oktay kimdir? Tülay Demir Oktay'ın hayatı
Son Sayfa sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında?
EBA canlı ders yoklama alınacak mı? Yoklamalar devamsızlığa işleniyor mu?
26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal 7 yayın akışında neler var?
Star TV'de 26 Haziran 2021 Cumartesi tarihinde ne var? 26 Haziran 2021 Cumartesi yayın akışında neler yer alıyor?
TJK 26 Haziran 2021 Cumartesi at yarışı sonuçları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.