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TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları

Basın bülteninde yer almaya başladığı günden bu yana merak uyandıran TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? Cuma TRT Spor dizi, film ve programları haberi ile ilgili yeni gelişmeler gündemde! 02-07-2021 tarihli haberimizi okuyarak haberin sıcak ayrıntılarını öğrenebilirsiniz.

02 Temmuz 2021 Cuma 03:18
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor dizi, film ve programları
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Spor Kitaplığı
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 15:55 Efsanelerin İzinde
  • 16:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 16:55 FIVB MİLLETLER LİGİ KADIN VOLEYBOL 3.LÜK KARŞILAŞMASI "JAPONYA-TÜRKİYE" (Canlı)
  • 19:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:25 FIVB MİLLETLER LİGİ KADIN VOLEYBOL FİNAL KARŞILAŞMASI "BREZİLYA-ABD" (Canlı)
  • 23:00 Gündem Futbol Transfer (Canlı)
  • 01:00 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Gündem Futbol Transfer
  • 04:00 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 05:50 Spor Artı
  • 06:50 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER
  • 06:55 Takvim Yaprakları
  • 06:58 İstiklal Marşı
 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 2 Temmuz 2021 Cuma TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 2 Temmuz 2021 Cuma yayın akışı sabah Olimpiyat programları ile başlıyor .Gündüz kuşağında Kadın Basketbol takımı hazırlık maçı yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Akşamı ve Spor Artı programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+

 


Son Güncelleme: 02.07.2021 03:18
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