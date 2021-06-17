İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Market kasalarına kuyruk beklemeye son!
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip aşı yaptırabilir mi?
Son Dakika
Aşı randevusu almadan hastaneye gidip...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ?
Emeklinin Temmuz zammı netleşiyor! En...

TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları

Birçok kişinin merak ettiği TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları haberi gündemde yer almaya devam ediyor. En yeni ayrıntılarıyla kaleme aldığımız habere dair güncel bilgileri öğrenmek istiyorsanız hemen 17-06-2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

17 Haziran 2021 Perşembe 21:02
TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları
Takip Et:

Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 09:50 Hava Durumu
  • 09:55 Takvim Yaprakları
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Efsanelerin İzinde
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 13:50 Takvim Yaprakları
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 15:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
  • 16:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''İtalya - İsviçre''
  • 18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
  • 19:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Ukrayna - Kuzey Makedonya''
  • 21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
  • 22:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Danimarka - Belçika''
  • 00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
  • 02:00 UEFA EURO 2020 Futbol Grup Karşılaşması ''Hollanda - Avusturya''
  • 03:40 Kupa Gecesi
  • 05:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:15 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
  • 06:35 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
  • 06:58 İstiklal Marşı 

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor 17 Haziran 2021 Perşembe yayın akışı sabah İlk Baskı programı ile başlıyor. Gündüz kuşağında Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Türkiye Azerbaycan hazırlık maçı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk                : 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 17.06.2021 21:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Cemre Kurum kimdir? Cemre Kurum'un sevgilisi kimdir? Cemre Kurum dizi ve filmleri
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Gözde Kansu kimdir? Gözde Kansu'nun görev aldığı yapımlar
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Melina Özprodomos kimdir? Rol aldığı dizi film ve tiyatro oyunları nelerdir?
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Seren Fosforoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Seren Fosforoğlu hakkında bilgiler
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları
Netflix Yolun Açık Olsun film konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

TRT Spor yayın akışı, bugün nasıl olacak? 17 Haziran 2021 Perşembe TRT Spor dizi, film ve programları
Google haritalar adres ekleme ve adres değişikliği işlemleri 2021
Mürtüz Yolcu kim? Nereli? Mürtüz Yolcu biyografisi!
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Trt 1 Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamı
Bugün hangi maçlar var, 17 Haziran 2021 Perşembe kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Alev Alev dizisi Güneş karakterini kim canlandırıyor? Kayra Orta kimdir?
Mucize Doktor dizisinde Ezo karakterini Ezgi Aşaroğlu canlandırıyor
Alev Alev dizisi Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü doğum tarihi
Maraşlı dizisi Mahur kimdir? Alina Boz kimdir, nereli yaşı kaç?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
3003 özel şart nedir, ne demektir?
Zuhri ahir namazı nedir? Zuhri Ahir namazı nasıl kılınır? Hükmü nedir?
Dondurulan instagram kaç günde silinir? 2021 Dondurulan instagram ne zaman kapanır?
Alev Alev dizisi Ozan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berkay Ateş kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sol Yanım dizisine katılan Özge Yağız kimdir? Serra karakteri kimdir?
Alev Alev dizisi İskender (Berker Güven) kimdir?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Tangör biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey doğum tarihi
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Emre Dinler rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.