TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi

8 Mart 2021 Pazartesi ünü TRT Spor kanalında merak ettiğiniz akışın detaylarını sizler için derledik.
TRT Spor yayın akışı
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor
05:05 Teknik Analiz
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Teknik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:30 Stadyum
09:55 Hava Durumu
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Spor Bülteni
12:40 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Giresunspor
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Gündem Futbol
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Beypiliç Boluspor - Bursaspor
16:00 Dakika Skor
17:30 Adanaspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Tuzlaspor A.Ş.
19:35 Aktüel Futbol
21:00 Stadyum