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TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi

TRT Spor kanalı spor sevenlerin uğrak kanallarından biri. TRT Spor ise futbol sevenler için her gün yayın akışını paylaşmaktadır. İşte, 8 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor kanalının yayın akışı.

08 Mart 2021 Pazartesi 14:13
TRT spor yayın akışı 08 Mart 2021 Pazartesi
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8 Mart 2021 Pazartesi ünü TRT Spor kanalında merak ettiğiniz akışın detaylarını sizler için derledik.

TRT Spor yayın akışı 

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Yılport Samsunspor - Adana Demirspor

05:05 Teknik Analiz

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Teknik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:30 Stadyum

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Spor Bülteni

12:40 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Giresunspor

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Gündem Futbol

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Beypiliç Boluspor - Bursaspor

16:00 Dakika Skor

17:30 Adanaspor A.Ş. - Aydeniz Et Balıkesirspor

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 Altay - Tuzlaspor A.Ş.

19:35 Aktüel Futbol

21:00 Stadyum

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 14:13
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TRTTRT SporFutbolYayın Akışı8 Mart Pazartesi
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