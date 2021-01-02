TRT SPOR Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT SPOR canlı izleme linki

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. TRT Spor frekans bilgileri nedir? TRT Spor polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

TRT Spor frekans bilgileri

Frekans: 11.054

Polarizasyon: V (Dikey) Batı

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT Spor canlı izle

TRT Spor kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. TRT Spor kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/