İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten samimi estetik itirafı!
Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten...
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi! Bakan Koca açıklamalarda bulundu
İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu...

TRT SPOR Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT SPOR canlı izleme linki

TV kanallarını izlemek için doğru frekans bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Peki TRT Spor frekansı nedir? TRT Spor Polarizasyonu, Fec Değeri, Sembol Oranı ve Uydu Nedir? TRT Spor kanalının frekans bilgileri araştırılmaya başlandı.

02 Ocak 2021 Cumartesi 23:06
TRT SPOR Türksat uydu frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? TRT SPOR canlı izleme linki
Takip Et:

Herhangi bir TV kanalını izleyebilmek için frekans bilgilerini eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekir. TRT Spor frekans bilgileri nedir? TRT Spor polarizasyon, fec değerleri, sembol oranı ve uydusunun ne olduğu merak içerisinde araştırılıyor.

Bazı kanallara ait olan frekans bilgileri uydu alıcılarına göre değişmektedir. Bazılarındaysa bütün uydu alıcılarında aynı frekansı bilgilerinin girilmesiyle açılmaktadır.

TRT Spor frekans bilgileri

Frekans: 11.054

Polarizasyon: V (Dikey) Batı

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT Spor canlı izle

TRT Spor kanalını intenet üzerinden izleyebilmekte mümkündür. TRT Spor kanalını ekrandan canlı bir şekilde izleyebildiğiniz gibi resmi intenet adresi üzerinden de izleyebilirsiniz

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/



Son Güncelleme: 02.01.2021 23:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TRT SporFrekans Bilgileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Göztepe eski Başkanı Mustafa Kocaoğlu'nun vefat haberini Çukur'un Aliçosu Rıza Kocaoğlu duyurdu!
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 yarışmacısı Sultan Reşat Karaahmetoğlu kimdir?
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Survivor 2021 gönüllüler takımı kadrosu belli oldu! İşte merakla beklenen o isimler
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Acun Ilıcalı, Exxen’e üye olanların sayısını açıkladı
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Maraşlı ne zaman başlayacak? Maraşlı konusu nedir? Oyuncuları kimlerdir?
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yayın tarihi netleşti

Popüler Haberler

Rüyada kedi görmek ne demek, amca görmek ne anlama gelir?
Rüyada saç boyatma görmek ne anlama gelir? Rüyada saç boyatma görmenin anlamı
Netflix Aralık 2020 takvimi
Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi güncel faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Seksenler dizisi Gülden kimdir? Ayşe Tolga'nın hayatı!
Rüyada para alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? para alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Ocak 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 4 Ocak 2021 Pazartesi indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 4 Ocak 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Elektrik faturası desteği nasıl alınır? Devlet elektrik desteği para yardımı alma başvuru şartları
Muhtasar Beyanname verilmezse prim belgeleri nasıl verilir?
İŞKUR işbaşı eğitim programı ve kursiyer ücretleri, maaşları ne kadardır?
Çukur yeni hapishane müdürü kimdir? Gerçek adı nedir? Gökay Müftüoğlu hakkında bilgiler
Netflix, The Witcher yeni sezon tarihi belli oldu! İşte yeni bölüm için tarih
Yeni Bir Ev sunucusu kimdir? Evrim Akın kaç yaşında? nerelidir?
3 adımda faturalı hatta kredi çekme şekilleri ve faturalı hat kredi başvurusu
Atv canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Halk süt kimlere verilir? 2021 Halk süt başvuru formu
Bankaların güncel kredi faiz oranları 4 Ocak 2021 Pazartesi
Star TV canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.