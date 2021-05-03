TRT Spor Stadyum Tümer Metin programda neden yok? Tümer Metin hasta mı, koronavirüs mü oldu?

TRT Spor’un sevilen programları arasında yer alan Stadyum Ersin Düzen’in sunumu ve Tümer Metin ile Ali Gültekin’in yorumları ile izleyiciye keyifli zamanlar yaşatıyor. Spora ilgi duyanların izlediği programda son dikkat çeken olay ise Metin Tümer’in programda olmaması oldu. Peki Tümer Metin neden yok? Covid-19’a mı yakalandı?

Tümer Metin kimdir?

Stadyum programının 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Tümer Metin’in olmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Bilgilere ulaşınca haberimizde yayınlayacağız.

Eski futbolcu olan Tümer Metin, orta saha mevkiinde görev alıyordu. Şimdi ise başarılı bir futbol yorumcusu. Detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

Tümer Metin kimdir?