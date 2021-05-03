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TRT Spor Stadyum Tümer Metin programda neden yok? Tümer Metin hasta mı, koronavirüs mü oldu?

TRT Spor'da yayınlanan Ersin Düzen'in sunduğu Stadyum programına hem Tümer Metin hem de Ali Gültekin yorumları ile canlılık kazandırıyor. İzleyicilerin keyifle izlediği programda Tümer Metin'in olmaması dikkat çekti. Peki Tümer Metin neden yok? İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 01:10
TRT Spor Stadyum Tümer Metin programda neden yok? Tümer Metin hasta mı, koronavirüs mü oldu?
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TRT Spor’un sevilen programları arasında yer alan Stadyum Ersin Düzen’in sunumu ve Tümer Metin ile Ali Gültekin’in yorumları ile izleyiciye keyifli zamanlar yaşatıyor. Spora ilgi duyanların izlediği programda son dikkat çeken olay ise Metin Tümer’in programda olmaması oldu. Peki Tümer Metin neden yok? Covid-19’a mı yakalandı?

Stadyum programının 2 Mayıs Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Tümer Metin’in olmaması dikkat çekti. Konuya ilişkin ise henüz net bir açıklama yapılmadı. Bilgilere ulaşınca haberimizde yayınlayacağız.

Tümer Metin kimdir?

Eski futbolcu olan Tümer Metin, orta saha mevkiinde görev alıyordu. Şimdi ise başarılı bir futbol yorumcusu. Detaylı bilgilere linkten ulaşabilirsiniz.

Tümer Metin kimdir?




Son Güncelleme: 03.05.2021 01:10
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Anahtar Kelimeler:
TRTSporStadyumTümerMetin
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