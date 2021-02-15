TRT Spor Cem Dizdar neden yok, ayrıldı mı? Cem Dizdar kimdir, neden ekranlarda yok?

TRT Spor’da yorumculuk yapan Cem Dizdar, bir süredir programa çıkmıyor. Serkan Keskin ile birlikte yaptığı programa çıkmayan Cem Dizdar, programın takipçileri tarafından merak ediliyor. Cem Dizdar’ın neden programa çıkmadığını merak eden izleyiciler, Dizdar’ın programdan ayrılıp ayrılmadığını araştıyor. Cem Dizdar’ın hayatını da merak eden izleyiciler, bu konuda da araştırmalarını sürdürüyor.

Cem Dizdar’ın programa çıkmama sebebi

Cem Dizdar’ın hayatı

Eski eşi Selin Barlas, Cem Dizdar’ın kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Yaptığı açıklamayla Cem Dizdar’ın kendisine fiziksel, sözel ve psikolojik şiddet uyguladığı iddia eden Selin Barlas’ın açıklamarı, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Bu açıklamanın ardından Cem Dizdar’dan beklenmedik bir hamle geldi ve Cem Dizdar, programa çıkmama kararı aldı. Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı söyleyen Cem Dizdar, bu iddiaların gerçek olmadığı ortaya çıkana kadar programa katılmayacağını açıkladı. Bir gün bu iddianın asılsız olduğu ortaya çıkacak diyen Cem Dizdar, o gün tekrar programa katılacağını belirtti.

1965 yılında hayata gözlerini açan Cem Dizdar, Samsun doğumludur. Eğitimini Samsun’da alan Dizdar, 19 Mayısıs Üniversitesi Matematik Bölümü’nü kazanmıştır. Ancak bu bölümü bitirmeden İstanbul’a taşınan Dizdar, tekrar sınava girmiştir ve İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. İki kardeşi olan Cem Dizdar’ın babası hayatını kaybetmiştir. Annesi ise hayattadır. Fanatik gazetesinde ve Trt Spor’da yorumculuk yapan Cem Dizdar, yaptığı yorumlarla zaman zaman sosyal medyanın gündemine oturmaktadır.