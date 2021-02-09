TRT Spor canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 07 Şubat yayın akışı
06.58 İstiklal Marşı
07.00 Teknik Analiz
08.50 Takvim Yaprakları
08.55 Hava Durumu
09.00 Stadyum
12.00 Spor Hafta sonu/Canlı
15.30 Spor Hafta sonu/Canlı
15.55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması/ Altınordu-Beypiliç Boluspor/Canlı
18.00 Aktüel Futbol/Canlı
18.55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması/ Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor/Canlı
21.00 Stadyum/Canlı
00.05 Teknik Analiz/Canlı
02.00 Stadyum
05.05 Teknik Analiz
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