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TRT Spor canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Okurlarımızın merakla bekledikleri TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Salı günü yayınlanan 09-02-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

09 Şubat 2021 Salı 00:02
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TRT Spor 07 Şubat yayın akışı

06.58 İstiklal Marşı

07.00 Teknik Analiz

08.50 Takvim Yaprakları

08.55 Hava Durumu

09.00 Stadyum

12.00 Spor Hafta sonu/Canlı

13.25 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması/ Ankara Keçiörengücü- Adanaspor A.Ş/Canlı

15.30 Spor Hafta sonu/Canlı

15.55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması/ Altınordu-Beypiliç Boluspor/Canlı

18.00 Aktüel Futbol/Canlı

18.55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması/ Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor/Canlı

21.00 Stadyum/Canlı

00.05 Teknik Analiz/Canlı

02.00 Stadyum

05.05 Teknik Analiz 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.02.2021 00:02
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