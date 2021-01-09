TRT Spor canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cumartesi yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Taktik Analiz başlıyor. Ardından saatler 10:40’ı gösterdiğinde Süper Lig Goller yapımı ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:30’i gösterdiğinde Spor Bülteni programıyla günün önemli spor gelişmeleri ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Yüz Yüze Futbol programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 00:05’i gösterdiğinde ise Teknik Analiz programında günün önemli maçlarına ait veriler izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Taktik Analiz

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ."Bayen Münih - Mainz "

10:40 Süper Lig Goller

10:50 Takvim Yaprakları

10:55 Hava Durumu

11:00 İleri Üçlü

12:30 Spor Bülteni

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Yüz Yüze Futbol

14:00 Avrupa Stüdyosu

15:30 Spor Bülteni

16:25 Takvim Yaprakları

16:30 Spor Haftasonu

18:30 Dakika Skor

20:45 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

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