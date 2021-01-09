TRT Spor canlı yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Cumartesi yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde Taktik Analiz başlıyor. Ardından saatler 10:40’ı gösterdiğinde Süper Lig Goller yapımı ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:30’i gösterdiğinde Spor Bülteni programıyla günün önemli spor gelişmeleri ekranlara getiriliyor.
Saat 13:00’da Yüz Yüze Futbol programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 00:05’i gösterdiğinde ise Teknik Analiz programında günün önemli maçlarına ait veriler izleyicilere aktarılacak.
TRT Spor 9 Ocak 2021 Cumartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Taktik Analiz
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ."Bayen Münih - Mainz "
10:40 Süper Lig Goller
10:50 Takvim Yaprakları
10:55 Hava Durumu
11:00 İleri Üçlü
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Yüz Yüze Futbol
14:00 Avrupa Stüdyosu
15:30 Spor Bülteni
16:25 Takvim Yaprakları
16:30 Spor Haftasonu
18:30 Dakika Skor
20:45 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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