TRT Spor canlı yayın akışı 9 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
TRT Spor 9 Nisan Cuma yayın akışı
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 İlk Baskı (Canlı)
- 08:50 Takvim Yaprakları
- 08:55 Hava Durumu
- 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15 FIFA MAGAZİN
- 09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
- 09:50 Takvim Yaprakları
- 09:55 Hava Durumu
- 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55 Hava Durumu
- 11:00 Spor Manşet (Canlı)
- 12:25 Süper Lig Özetler
- 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45 TFF 1. Lig Goller
- 13:55 Hava Durumu
- 14:00 Futbol Anadolu (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - GZT GİRESUNSPOR " (Canlı)
- 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR A.Ş. - TUZLASPOR A.Ş." (Canlı)
- 21:00 Başlama Vuruşu (Canlı)
- 22:30 İleri Üçlü (Canlı)
- 00:05 TAKTİK ANALİZ (Canlı)
- 02:00 İleri Üçlü
- 03:35 TAKTİK ANALİZ (Canlı)
- 05:30 Başlama Vuruşu
- 06:58 İstiklal Marşı
Son Güncelleme: 09.04.2021 00:00