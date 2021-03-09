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TRT Spor canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Basında dikkat çeken başlıklardan birisi olan TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar konusuyla ilgili olarak merak edilen gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Hemen 9 Mart 2021 Salı tarihli haberimize göz atarak TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar ile ilgili sıcak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

09 Mart 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 2 Mart  yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Goller

09:25TFF 1. Lig Özetler

09:55Hava Durumu

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:25Süper Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45TFF 1. Lig Özetler

13:55Takvim Yaprakları

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Hedef Süper Lig (Canlı)

17:30Gündem Futbol (Canlı)

19:00Dakika Skor (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

00:05Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

05:05Teknik Analiz

06:58İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 09.03.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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