TRT Spor canlı yayın akışı 9 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 2 Mart yayın akışı
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı (Canlı)
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15Süper Lig Goller
09:25TFF 1. Lig Özetler
09:55Hava Durumu
10:00Spor Bülteni (Canlı)
10:55Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet (Canlı)
12:25Süper Lig Özetler
13:45TFF 1. Lig Özetler
13:55Takvim Yaprakları
14:00TBMM-TV (Canlı)
14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
17:30Gündem Futbol (Canlı)
19:00Dakika Skor (Canlı)
21:00Stadyum (Canlı)
00:05Teknik Analiz (Canlı)
02:00Stadyum
05:05Teknik Analiz
06:58İstiklal Marşı
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