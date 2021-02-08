TRT Spor canlı yayın akışı 8 Şubat 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor Pazartesi günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.
Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.
TRT Spor 8 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Spor Kitaplığı
12:35 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - BURSASPOR " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 TAKTİK ANALİZ (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 TAKTİK ANALİZ
06:58 Spor Kitaplığı
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