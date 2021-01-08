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TRT Spor canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 8 Ocak 2021 Cuma tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

08 Ocak 2021 Cuma 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Ocak 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Cuma günü yayınlar hafta içi her gün olduğu gibi saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını başlıyor. Öğle seansında saat 13:00’te Spor Bülteni programında günün önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Gündem Futbol programı ekranlara getiriliyor.

Akşam seansında saat 20:00’de Spor Akşamı programı ekranlara gelirken, günün önemli maçları değerlendiriliyor.

TRT Spor 8 Ocak 2021 Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Futbol Anadolu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Başlama Vuruşu

22:30 İleri Üçlü

00:05 TAKTİK ANALİZ

02:00 İleri Üçlü

03:35 Başlama Vuruşu

05:05 TAKTİK ANALİZ

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 00:00
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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