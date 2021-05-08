TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı;

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Süper Lig Özetler

09:30TFF 1. Lig Özetler

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Spor Kitaplığı

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:30Süper Lig Özetler

12:50Takvim Yaprakları

12:55Hava Durumu

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:40Almanya Bundesliga Özetler

14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00Gündem Futbol (Canlı)

17:55Hava Durumu

18:00Spor Merkezi (Canlı)

20:00Dakika Skor (Canlı)

22:15Stadyum (Canlı)

00:30TAKTİK ANALİZ (Canlı)

02:00Stadyum

04:15Süper Lig Özetler

04:50TFF 1. Lig Özetler

05:20Spor Kitaplığı

05:25Takvim Yaprakları

05:30TAKTİK ANALİZ

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

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