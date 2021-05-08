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TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Sıcak haber olarak gündeme aktarıldığı günden beri dikkat çeken TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberine dair kritik ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Mayıs 8 Cumartesi tarihli haberimizde ’a dair sıcak gelişmeleri okuyabilirsiniz.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

 

TRT Spor 3 Mayıs Pazartesi   yayın akışı;

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15Süper Lig Özetler
  • 09:30TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Spor Kitaplığı
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:30Süper Lig Özetler
  • 12:50Takvim Yaprakları
  • 12:55Hava Durumu
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:40Almanya Bundesliga Özetler
  • 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00Gündem Futbol (Canlı)
  • 17:55Hava Durumu
  • 18:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 20:00Dakika Skor (Canlı)
  • 22:15Stadyum (Canlı)
  • 00:30TAKTİK ANALİZ (Canlı)
  • 02:00Stadyum
  • 04:15Süper Lig Özetler
  • 04:50TFF 1. Lig Özetler
  • 05:20Spor Kitaplığı
  • 05:25Takvim Yaprakları
  • 05:30TAKTİK ANALİZ
  • 06:58İstiklal Marşı

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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