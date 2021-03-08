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TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 8 Mart Pazartesi 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:45'te TFF 1. Lig özetleri futbol severlerin beğenisine sunuluyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 8 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - KÖLN "

08:40 Süper Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 EURO 2020 MAGAZİN

09:30 İleri Üçlü

11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)

12:25 Efsanelerin İzinde

12:30 Yüz Yüze Futbol

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTINORDU " (Canlı)

15:30 Spor Haftasonu (Canlı)

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - MENEMEN SPOR " (Canlı)

18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)

21:00 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR "

06:45 Süper Lig Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ



Son Güncelleme: 08.03.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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