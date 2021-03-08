TRT Spor canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.
TRT Spor 8 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - KÖLN "
08:40 Süper Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 EURO 2020 MAGAZİN
09:30 İleri Üçlü
11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
12:25 Efsanelerin İzinde
12:30 Yüz Yüze Futbol
13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTINORDU " (Canlı)
15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - MENEMEN SPOR " (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)
21:00 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR "
06:45 Süper Lig Özetler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
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