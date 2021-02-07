İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs ile ilgili korkutan uyarı!
Son Dakika
Türk tıp derneklerinden mutasyonlu virüs...
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek bozuldu! Merak uyandıran paylaşım..
Son Dakika
Sessizlik 9 Şubat işaret edilerek...
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına müjde! Evleniyorlar..
Son Dakika
Hadise ve Kaan Yıldırım'dan hayranlarına...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...

TRT Spor canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

İlk defa basına aktarıldığı dakikalardan bu yana hakkında pek çok konunun araştırıldığı TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair kritik gelişmeler var. Bu gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız siz de 7 Şubat Pazar 00:00 saatinde aktardığımız haberi okuyabilirsiniz.

07 Şubat 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de İlk Baskı ekranlara geliyor. Saatler 13:45’i gösterdiğinde sevilen futbol programı TFF 1. Lig Goller yayınlanıyor.

TRT Spor yayın akışı içerisinde ekranların spor klasiği haline gelen Spor Akşamı programı saat 20:00’de ekranlara geliyor. Programda Süper Lig’de günün önemli maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

TRT Spor 7 Şubat 2021 Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Hava Durumu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Akşamı

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:05 Taktik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz 

03:55 Gündem Futbol Transfer

06:00  Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler 

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 07.02.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Gülden Karaböcek kimdir, nereli? Gülden Karaböcek kaç yaşında, evli mi?
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
İbo Show’un konukları belli oldu! İbo Show konukları 6 Şubat 2021
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Survivor'ın Batuhan'ı oyun kazandı: Melisa diye bağırdı
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Arıza Balaban kimdir? Arıza dizisinde Balaban karakterine hayat veren Tolga Sarıtaş kimdir?
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!
Kırmızı Oda 23. bölümde neler oldu? Kırmızı Oda 23. bölüm izle! Kırmızı Oda 23. bölüm özeti!

Popüler Haberler

TRT 1 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV 8 canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 7 Şubat 2021 Pazar TRT EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Alya dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 Resmi resmi tatil günleri ne zaman? Şubat 2021 ayı resmi tatil var mı?
Engelli sağlık kurulu raporu doğrulama işlemleri nelerdir? 2021 engelli sağlık kurulu raporu sorgulama
Rüyada dağ görmek ne demektir? Rüyada dağ görmenin anlamı tabiri nedir?
Ölen kişinin arkasından yapılması gereken işlemler nelerdir?
1,2 ve 3 Mayıs sokağa çıkma yasağı kademe kademe meslek gruplarına göre planlama
Zemheri Safiye'ye ne oldu? Nihal Koldaş diziden neden ayrıldı?
Dünya Hukuk Günü Ne Zaman? Hukuk Devleti Günü Ne Zaman Kutlanır?
Müge Anlı kimdir? Müge Anlı evli mi, kaç yaşında?
Stranger Things 4.sezon ne zaman yayınlanacak? Stranger Things yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Survivor Gonca bu akşam diskalifiye mi oluyor? Gonca'nın sakatlığı ne, uzun sürecek mi?
Şimdi Bitcoin alınır mı? Bitcoin ne olur, düşer mi? Bitcoin tekrar yükselecek mi?
Telefon hafıza kartını okumuyor ne yapmalıyım? Telefon hafıza kartı sorunları ve çözüm yöntemleri
Steam indirim günleri ne zaman? 2020 Steam indirim tarihleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.