TRT Spor canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 19:15’te Bundesliga maç özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:30’da İngiltere Premier Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.
Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Stadyum saat 20:45’te ekranlara geliyor.
TRT Spor 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 İngiltere Premier Lig Özetler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Gündem Futbol
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - ADANASPOR A.Ş."
18:00 Spor Merkezi
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR A.Ş. - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "
20:45 Stadyum
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
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