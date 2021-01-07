TRT Spor canlı yayın akışı 7 Ocak 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 19:15’te Bundesliga maç özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:30’da İngiltere Premier Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Stadyum saat 20:45’te ekranlara geliyor.

TRT Spor 7 Ocak 2021 Perşembe yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 İngiltere Premier Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - ADANASPOR A.Ş."

18:00 Spor Merkezi

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " İSTANBULSPOR A.Ş. - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "

20:45 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

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