TRT Spor canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
TRT Spor 7 Mart 2021 Perşembe yayın akışı;
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00İlk Baskı (Canlı)
- 08:50Takvim Yaprakları
- 08:55Hava Durumu
- 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15Bundesliga
- 10:00Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55Efsanelerin İzinde
- 11:00Spor Manşet (Canlı)
- 12:35Süper Lig Özetler
- 13:00Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45İngiltere Premier Lig Goller
- 14:00TBMM-TV (Canlı)
- 14:00Gündem Futbol (Canlı)
- 16:00Dakika Skor (Canlı)
- 18:00Stadyum (Canlı)
- 19:00Dakika Skor (Canlı)
- 21:00Stadyum (Canlı)
- 23:30Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00Stadyum
- 04:30Teknik Analiz
- 06:58İstiklal Marşı
Son Güncelleme: 07.03.2021 00:02