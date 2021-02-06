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TRT Spor canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Haber okurlarının merakını uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberinde güncel gelişmeler söz konusu! Bu gelişmeleri ve yeni ayrıntıları 06.02.2021 tarihli haberimizden hemen okuyabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Şubat 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00'u gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde İtalya Kupası Magasin  ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 02 Şubat Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Almanya Bundesliga Goller

14:00 TBMM-TV

14:00 Gündem Futbol

16:00 Dakika Skor (Canlı)

17:45 Stadyum (Canlı)

19:15 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

22:40 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Juventus'' (Canlı)

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Yarı Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Juventus'' (Canlı)

03:45 Stadyum

05:40 Almanya Bundesliga Özetler

06:00 TFF 1.Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 06.02.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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