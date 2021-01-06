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TRT Spor canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberi ile ilgili olarak basına aktarılan en yeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız, siz de hemen şimdi Ocak 6 2021 tarihinde yayınlanan haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Ocak 2021 Çarşamba 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Ocak 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları spor severlerin beğenisine sunuyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde maç yayınlarının yanı sıra spor dünyasının önemli gelişmelerinin aktarıldığı programlarda yayınlanıyor.

Sporseverler sevilen spor yapımlarını ve karşılaşmaları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar sabah 07:00’de günün gazete başlıklarının aktarıldığı İlk Baskı programıyla başlıyor. Saatler 09:15’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler yayını ekranlara getiriliyor. Öğlen yayınlarında saat 13:00’da Spor Bülteni programıyla gündemin önemli gelişmeleri aktarılıyor. Saatler 14:00’ı gösterdiğinde TBMM TV yayınları başlıyor.

Akşam seansında saat 19:00’da Dakika Skor programıyla canlı maç anlatımı yapılırken saat 20:45’te günün maçlarının değerlendirildiği Stadyum programı ekranlara geliyor.

TRT Spor 6 Ocak 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol

17:30 Futbol Aklı

19:15 Dakika Skor

20:45 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 00:01
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SporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıTRT Spor
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