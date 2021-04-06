TRT Spor canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 2 Nisan Cuma yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 EURO 2020 MAGAZİN

09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Hava Durumu

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

20:00 Spor Akşamı (Canlı)

21:00 Gündem Futbol (Canlı)

23:05 Teknik Analiz (Canlı)

00:25 Takvim Yaprakları

00:30 Spor Artı (Canlı)

02:00 Gündem Futbol

04:05 Teknik Analiz

05:25 Efsanelerin İzinde

05:30 Süper Lig Özetler

06:05 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/