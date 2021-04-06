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TRT Spor canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberi ile ilgili çeşitli gelişmeler gündemde yer almaya devam ederken, yazar kadromuz haberin güncel ayrıntılarını kaleme almayı sürdürüyor. Siz de 6 Nisan 2021 Salı gününde yayınladığımız haberimizden en yeni detayları öğrenebilirsiniz.

06 Nisan 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 2 Nisan Cuma  yayın akışı

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15 EURO 2020 MAGAZİN
  • 09:40 ALMANYA BUNDESLİGA GOLLER
  • 09:50 Takvim Yaprakları
  • 09:55 Hava Durumu
  • 10:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25 Süper Lig Özetler
  • 13:00 Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45 TFF 1. Lig Goller
  • 13:55 Hava Durumu
  • 14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00 Spor Merkezi (Canlı)
  • 20:00 Spor Akşamı (Canlı)
  • 21:00 Gündem Futbol (Canlı)
  • 23:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 00:25 Takvim Yaprakları
  • 00:30 Spor Artı (Canlı)
  • 02:00 Gündem Futbol
  • 04:05 Teknik Analiz
  • 05:25 Efsanelerin İzinde
  • 05:30 Süper Lig Özetler
  • 06:05 TFF 1. Lig Özetler
  • 06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 00:01
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Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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