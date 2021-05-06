TRT Spor canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:00’da işitme engelliler için canlı olarak spor bülteni sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de 2022 Dünya kupası elemelerin özetleri sporseverler ile ekranlarda buluşuyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.
Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.
TRT Spor 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet (Canlı)
12:30 Süper Lig Özetler
12:50 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:40 Almanya Bundesliga Özetler
14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Gündem Futbol (Canlı)
17:55 Hava Durumu
18:00 Spor Merkezi (Canlı)
20:00 Dakika Skor (Canlı)
22:15 Stadyum (Canlı)
00:30 TAKTİK ANALİZ (Canlı)
02:00 Stadyum
04:15 Süper Lig Özetler
04:50 TFF 1. Lig Özetler
05:20 Spor Kitaplığı
05:25 Takvim Yaprakları
05:30 TAKTİK ANALİZ
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