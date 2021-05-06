TRT Spor canlı yayın akışı 6 Mayıs 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:00’da işitme engelliler için canlı olarak spor bülteni sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de 2022 Dünya kupası elemelerin özetleri sporseverler ile ekranlarda buluşuyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 3 Mayıs Pazartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:30 Süper Lig Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:40 Almanya Bundesliga Özetler

14:00 Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Gündem Futbol (Canlı)

17:55 Hava Durumu

18:00 Spor Merkezi (Canlı)

20:00 Dakika Skor (Canlı)

22:15 Stadyum (Canlı)

00:30 TAKTİK ANALİZ (Canlı)

02:00 Stadyum

04:15 Süper Lig Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Spor Kitaplığı

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 TAKTİK ANALİZ

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