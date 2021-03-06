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TRT Spor canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberi ile ilgili olarak sıcak gelişmeler, objektif yazar kadromuzun kalemiyle yayınlanmaya devam ediyor. Hemen şimdi 06.03.2021 tarihli haberimizi okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

06 Mart 2021 Cumartesi 04:06
TRT Spor canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde Süper Lig Özetler  ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor. 

Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.

TRT Spor 04 Mart Perşembe yayın akışı;

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15Bundesliga
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Efsanelerin İzinde
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:35Süper Lig Özetler
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45İngiltere Premier Lig Goller
  • 14:00TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00Gündem Futbol (Canlı)
  • 16:00Dakika Skor (Canlı)
  • 18:00Stadyum (Canlı)
  • 19:00Dakika Skor (Canlı)
  • 21:00Stadyum (Canlı)
  • 23:30Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00Stadyum
  • 04:30Teknik Analiz
  • 06:58İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 04:06
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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