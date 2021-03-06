TRT Spor canlı yayın akışı 6 Mart 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde Süper Lig Özetler ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor.

Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.

TRT Spor 04 Mart Perşembe yayın akışı;

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06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı (Canlı)

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15Bundesliga

10:00Spor Bülteni (Canlı)

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:35Süper Lig Özetler

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:45İngiltere Premier Lig Goller

14:00TBMM-TV (Canlı)

14:00Gündem Futbol (Canlı)

16:00Dakika Skor (Canlı)

18:00Stadyum (Canlı)

19:00Dakika Skor (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

23:30Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

04:30Teknik Analiz

06:58İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/