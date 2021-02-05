TRT Spor canlı yayın akışı 5 Şubat 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 5 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

18:00 Spor Merkezi

18:55 TFF 1.Lig Futbol Karşılaşması 'Altay-İstanbulspor A.Ş.'

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:05 Taktik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

03:55 Gündem Futbol Transfer

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı