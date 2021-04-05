TRT Spor canlı yayın akışı 5 Nisan 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.
Öğle kuşağında 13:00'te ikinci kez Spor Bülteni canlı yayın aracılığıyla izleyiciler ile buluşuyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.
TRT Spor 5 Nisan 2021 Çarşamba yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG "
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
09:25 Efsanelerin İzinde
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
10:55 Hava Durumu
11:00 FIFA MAGAZİN
11:25 EURO 2020 MAGAZİN
11:50 Takvim Yaprakları
11:55 Hava Durumu
12:00 Spor Bülteni (Canlı)
12:55 Hava Durumu
13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "
14:45 Spor Kitaplığı
14:50 Takvim Yaprakları
14:55 Hava Durumu
15:00 Spor Bülteni (Canlı)
15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA " (Canlı)
18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
19:30 Spor Bülteni (Canlı)
20:00 Stadyum (Canlı)
21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)
00:00 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "
05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
06:10FIFA MAGAZİN
06:35EURO 2020 MAGAZİN
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