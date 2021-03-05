TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 4 Mart Perşembe yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet (Canlı)
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 TBMM-TV (Canlı)
14:00 Gündem Futbol (Canlı)
16:00 Dakika Skor (Canlı)
18:00 Stadyum (Canlı)
19:00 Dakika Skor (Canlı)
21:00Stadyum (Canlı)
23:30Teknik Analiz (Canlı)
02:00Stadyum
04:30Teknik Analiz
06:58İstiklal Marşı