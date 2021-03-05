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TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

5 Mart 2021 tarihli TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair güncel gelişmeleri merak ediyorsanız, siz de hemen şimdi Mart 5 Cuma günü yayınladığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

05 Mart 2021 Cuma 00:06
TRT Spor canlı yayın akışı 5 Mart 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 4 Mart Perşembe yayın akışı

06:58  İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50  Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet (Canlı)

12:35 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 İngiltere Premier Lig Goller

14:00 TBMM-TV (Canlı)

14:00 Gündem Futbol (Canlı)

16:00 Dakika Skor (Canlı)

18:00 Stadyum (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

21:00Stadyum (Canlı)

23:30Teknik Analiz (Canlı)

02:00Stadyum

04:30Teknik Analiz

06:58İstiklal Marşı



Son Güncelleme: 05.03.2021 00:06
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FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
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