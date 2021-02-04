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TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Basında yer aldığı ilk andan itibaren yankı uyandıran TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberine dair tüm yeni ayrıntılar 04.02.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Şimdi okuyarak tüm gelişmeleri keşfedin!

04 Şubat 2021 Perşembe 00:03
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Pazartesi günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 4 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı                    

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı 

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer 

18:00 Spor Merkezi

18:55 TFF 1. Lig Futbol Karşılaşması 'Altay- İstanbulspor A.Ş.'

21:00 Gündem Futbol Transfer

23:05 Taktik Analiz

01:00 Spor Artı

02:00 Taktik Analiz

03:55 Gündem Futbol Transfer

06:00 Süper Lig Özetler

06:30 Almanya Bundesliga Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:03
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Günlük Yayın AkışıSporYayın AkışıTRT Spor
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