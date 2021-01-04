TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor ekranlarında her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yayınlanıyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği karşılaşmaların yanı sıra maçların detaylarının aktarıldığı programlarda ekranlara getiriliyor.
Sporseverler takımlarının maçlarına ve takımlarına yönelik son dakika bilgilerine anında ulaşmak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında haftanın ilk günü olan Pazartesi gününde yayınlar gazete manşetlerinin aktarıldığı İlk Baskı programıyla saat 07:00’de başlıyor. Ardından 08:50’de tarihinde önemli olaylarının aktarıldığı Takvim Yaprakları adlı program yayınlanıyor. Saat 10:00’sa ise günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı Spor Bülteni programı ekranlara geliyor.
Öğle kuşağında sevilen futbol programı Gündem Futbol saat 14:00’de ekranlara gelirken saatler 15:55’i gösterdiğinde Eskişehirspor Boluspor karşılaşması, saat 18:55’de Adana Demirspor Menemenspor karşılaşmaları naklen yayınlanıyor.
Akşam seansında ekranların fenomen futbol programı Stadyum saat 21:00’de yayınlanıyor. Programda günün önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
TRT Spor 4 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
14:00 Gündem Futbol
15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR "
18:00 Spor Merkezi
18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR "
21:00 Stadyum
00:05 TAKTİK ANALİZ
02:00 Stadyum
05:05 TAKTİK ANALİZ
06:58 İstiklal Marşı
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