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TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Tüm ayrıntılarıyla merak konusu haline gelen ve yazar kadromuzun inceleme altına aldığı TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberine dair en sıcak ayrıntılar 04.01.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Siz de hemen okuyarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

04 Ocak 2021 Pazartesi 00:04
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Ocak 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor ekranlarında her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yayınlanıyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği karşılaşmaların yanı sıra maçların detaylarının aktarıldığı programlarda ekranlara getiriliyor.

Sporseverler takımlarının maçlarına ve takımlarına yönelik son dakika bilgilerine anında ulaşmak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında haftanın ilk günü olan Pazartesi gününde yayınlar gazete manşetlerinin aktarıldığı İlk Baskı programıyla saat 07:00’de başlıyor. Ardından 08:50’de tarihinde önemli olaylarının aktarıldığı Takvim Yaprakları adlı program yayınlanıyor. Saat 10:00’sa ise günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı Spor Bülteni programı ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında sevilen futbol programı Gündem Futbol saat 14:00’de ekranlara gelirken saatler 15:55’i gösterdiğinde Eskişehirspor Boluspor karşılaşması, saat 18:55’de Adana Demirspor Menemenspor karşılaşmaları naklen yayınlanıyor.

Akşam seansında ekranların fenomen futbol programı Stadyum saat 21:00’de yayınlanıyor. Programda günün önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

TRT Spor 4 Ocak 2021 Pazartesi yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:30 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

14:00 Gündem Futbol

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ESKİŞEHİRSPOR - BEYPİLİÇ BOLUSPOR "

18:00 Spor Merkezi

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - MENEMEN SPOR "

21:00 Stadyum

00:05 TAKTİK ANALİZ

02:00 Stadyum

05:05 TAKTİK ANALİZ

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.01.2021 00:04
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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