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TRT Spor canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Birçok kişinin merak ettiği 4 Nisan 2021 Pazar günü gündeme gelen TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar konusu hakkında merak edilen ayrıntıları kaleme aldık. 04-04-2021 tarihli haberimizde TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar hakkında güncel bilgileri edinebilirsiniz.

04 Nisan 2021 Pazar 00:00
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 4 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;

 

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 Gündem Futbol
  • 09:00 Süper Lig Özetler
  • 09:30 Teknik Analiz
  • 10:50 Takvim Yaprakları
  • 10:55 Hava Durumu
  • 11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 12:25 Efsanelerin İzinde
  • 12:30 Yüz Yüze Futbol
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " TUZLASPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR " (Canlı)
  • 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GZT GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş." (Canlı)
  • 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR- AKHİSARSPOR "
  • 06:45 Süper Lig Özetler
  • 06:58 İstiklal Marşı


Son Güncelleme: 04.04.2021 00:00
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Anahtar Kelimeler:
PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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