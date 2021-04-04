TRT Spor canlı yayın akışı 4 Nisan 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.
TRT Spor 4 Nisan 2021 Cumartesi yayın akışı;
- 06:58 İstiklal Marşı
- 07:00 Gündem Futbol
- 09:00 Süper Lig Özetler
- 09:30 Teknik Analiz
- 10:50 Takvim Yaprakları
- 10:55 Hava Durumu
- 11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
- 12:25 Efsanelerin İzinde
- 12:30 Yüz Yüze Futbol
- 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " TUZLASPOR A.Ş. - YILPORT SAMSUNSPOR " (Canlı)
- 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
- 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GZT GİRESUNSPOR - İSTANBULSPOR A.Ş." (Canlı)
- 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
- 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ADANA DEMİRSPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ " (Canlı)
- 21:00 Stadyum (Canlı)
- 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
- 02:00 Stadyum
- 05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR- AKHİSARSPOR "
- 06:45 Süper Lig Özetler
- 06:58 İstiklal Marşı
Son Güncelleme: 04.04.2021 00:00