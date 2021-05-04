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TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor canlı yayın akışı Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar haberine dair merak edilen en taze ayrıntıları, yazarlarımız yakından takip etmeye devam ederken biz de okurlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. 04-05-2021 tarihli haberimizde bu taze ayrıntıları okuyabilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 27 Nisan Salı  yayın akışı

  • 06:58İstiklal Marşı
  • 07:00İlk Baskı (Canlı)
  • 08:50Takvim Yaprakları
  • 08:55Hava Durumu
  • 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
  • 09:15Süper Lig Özetler
  • 09:30TFF 1. Lig Özetler
  • 10:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 10:55Efsanelerin İzinde
  • 11:00Spor Manşet (Canlı)
  • 12:25Süper Lig Özetler
  • 13:00Spor Bülteni (Canlı)
  • 13:45TFF 1. Lig Goller
  • 13:55Hava Durumu
  • 14:00TBMM-TV (Canlı)
  • 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
  • 16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
  • 18:00Spor Merkezi (Canlı)
  • 19:55Hava Durumu
  • 20:00Spor Akşamı (Canlı)
  • 20:45Süper Lig Özetler
  • 21:00Futbol Anadolu (Canlı)
  • 23:05Aktüel Futbol (Canlı)
  • 00:30Spor Artı (Canlı)
  • 02:00Aktüel Futbol
  • 03:25Süper Lig Özetler
  • 04:00TFF 1. Lig Özetler
  • 04:25İngiltere Premier Lig Özetler
  • 04:55Futbol Anadolu

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01
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Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayı AkışıSalıYayın AkışıTRT Spor
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