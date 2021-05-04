TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mayıs 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 27 Nisan Salı yayın akışı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00İlk Baskı (Canlı)
- 08:50Takvim Yaprakları
- 08:55Hava Durumu
- 09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
- 09:15Süper Lig Özetler
- 09:30TFF 1. Lig Özetler
- 10:00Spor Bülteni (Canlı)
- 10:55Efsanelerin İzinde
- 11:00Spor Manşet (Canlı)
- 12:25Süper Lig Özetler
- 13:00Spor Bülteni (Canlı)
- 13:45TFF 1. Lig Goller
- 13:55Hava Durumu
- 14:00TBMM-TV (Canlı)
- 14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
- 16:00Hedef Süper Lig (Canlı)
- 18:00Spor Merkezi (Canlı)
- 19:55Hava Durumu
- 20:00Spor Akşamı (Canlı)
- 20:45Süper Lig Özetler
- 21:00Futbol Anadolu (Canlı)
- 23:05Aktüel Futbol (Canlı)
- 00:30Spor Artı (Canlı)
- 02:00Aktüel Futbol
- 03:25Süper Lig Özetler
- 04:00TFF 1. Lig Özetler
- 04:25İngiltere Premier Lig Özetler
- 04:55Futbol Anadolu
TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/
Son Güncelleme: 04.05.2021 00:01