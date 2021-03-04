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TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar

Kritik gelişmeleriyle merak konusu olan TRT Spor canlı yayın akışı Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar haberimize dair yeni ayrıntıları okumak için, şimdi hemen 04.03.2021 tarihli güncel haberimizi okuyabilirsiniz.

04 Mart 2021 Perşembe 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Mart 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
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TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışında sporseverlerin heyecanla takip ettiği maçların yanı sıra spora ve futbola dair programlarda yer alıyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve günün önemli gelişmelerinin anlatıldığı programları kaçırmamak için “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Çarşamba günü yayınlar 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Bu programın ardından saat 09:45’te Süper Lig Özetleri futbol severlerin beğenisini sunuluyor. Öğlen seansında saat 12:25’de Süper Lig Özetler programı ekranlara getiriliyor. Ardından günün önemli konularının anlatıldığı Spor Bülteni programı 13:00’te ekranlara geliyor. Saatler 14:00’ü gösterdiğinde Spor Sütüdyosu yayınları başlıyor.

Akşam seansında futbol dünyasının klasikleşmiş programı Avrupa'dan Futbol saat 21:00’de ekranlara geliyor.

TRT Spor 4 Mart 2021 Çarşamba yayın akışı                    

  • 06:58 İstiklal Marşı
  • 07:00 ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - KÖLN "
  • 08:40 Süper Lig Goller
  • 08:50 Takvim Yaprakları
  • 08:55 Hava Durumu
  • 09:00 EURO 2020 MAGAZİN
  • 09:30 İleri Üçlü
  • 11:00 Avrupa Stüdyosu (Canlı)
  • 12:25 Efsanelerin İzinde
  • 12:30 Yüz Yüze Futbol
  • 13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTINORDU " (Canlı)
  • 15:30 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ANKARASPOR - MENEMEN SPOR " (Canlı)
  • 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)
  • 18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR " (Canlı)
  • 21:00 Stadyum (Canlı)
  • 00:05 Teknik Analiz (Canlı)
  • 02:00 Stadyum
  • 05:05 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR "
  • 06:45 Süper Lig Özetler
  • 06:55 Takvim Yaprakları
  • 06:58 İstiklal Marşı

 

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 00:01
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