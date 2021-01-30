TRT Spor canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Özeti ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 26 Ocak Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

22:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1.Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

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