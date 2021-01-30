İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

TRT Spor canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar konusu uzun süre gündemi takip edenler tarafından merak ediliyordu. Konuyla ilgili olarak basına aktarılan tüm yeni gelişmelere yer verdiğimiz Ocak 30 Cumartesi tarihindeki haberimizden TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar hakkında kaleme aldığımız ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Salı yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Özeti  ekranlara getiriliyor.

Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.

TRT Spor 26 Ocak Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:35 İtalya Kupası Magazin

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1.Lig Özetler

13:50 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:30 Futbol Anadolu

21:00 Avrupa'dan Futbol

22:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''

00:45 Spor Artı

02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''

03:45 Avrupa'dan Futbol

05:25 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1.Lig Özetler

06:30 Euro 2020 Magazin

06:55 Takvim Yaprakları

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu ve oyuncuları
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Rüzgar Aksoy, Arıza dizisinden Ramo'ya transfer oldu
Göz filmi konusu ve oyuncuları
Göz filmi konusu ve oyuncuları

Popüler Haberler

Bugün maç varmı, hangi maçlar var? TV 30 Ocak 2021 Cumartesi canlı maç yayın saatleri
Emekli aile yardımında son durum ne? Emekli aile yardım ödemesi 2021 yılında başlayacak mı? SSK, SGK ve Bağkur emeklisi 4 gözle bekliyor!
Rüyada et görmek görmek neye işaret eder? Rüyada et görmenin anlamları ve yorumları
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Samsung Galaxy S21 ne zaman piyasada olacak? Samsung Galaxy S21 Türkiye satış fiyatı ve özellikleri
Fatih Terim Gaziantep FK-Galatasaray maçı basın toplantısı açıklamaları
Fizik tedavi teknikeri olma şartları ve maaşları
40 Bin TL'ye kadar geri ödemesiz hibe destek ödemesi
Ramo Sibel öldü mü? Esra Bilgiç, diziden ayrıldı mı?
2021 Beyaz Show ne zaman başlayacak? Yeniden başlayacak mı? Beyaz Show hangi kanalda başlayacak?
30 bin lira köye dönüş hibe kredisi nasıl alınır? Gerekli şartlar nelerdir?
İBB maddi para yardımları nelerdir? İBB yardımlarına nasıl başvurulur, faydalanma şartları nelerdir?
İsmail Küçükkaya'dan neden sabah haberlerinde yok? Fox TV İsmail Küçükkaya nerede sağlık durumu nasıl?
Öğrenci yardım parası sorgulama işlemleri
Show TV Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, neden yayınlanmadı?
Göğüs kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Cibuti nerededir? Cibuti vizesi ne zaman, kaç günde çıkar?
Part time çalışan işçinin kıdem tazminatı alma şartları nelerdir? 2021
Amazon Prime Bliss film konusu ve oyuncuları
2021 memur maaş zammı yüzde kaç olacak? Yeni yıl memur maaş zam oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.