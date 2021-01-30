TRT Spor canlı yayın akışı 30 Ocak 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.
Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor ekranlarında Salı yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 10:00 gösterdiğinde Spor Bülteni ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i gösterdiğinde İtalya Süper Kupası Final Karşılaşması Özeti ekranlara getiriliyor.
Saat 13:00’da Spor Bülteni programı ekranlara gelirken programda haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.
Akşam bülteninde saatler 20:45’i gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Stadyum ekranlara gelecek. Saatler 01:15’i gösterdiğinde ise Spor Artı izleyicilere aktarılacak.
TRT Spor 26 Ocak Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 İtalya Kupası Magazin
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Hedef Süper Lig
18:00 Spor Merkezi
19:30 Futbol Anadolu
21:00 Avrupa'dan Futbol
22:40 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''
00:45 Spor Artı
02:00 İtalya Kupası Çeyrek Final Futbol Karşılaşması ''Inter-Mılan''
03:45 Avrupa'dan Futbol
05:25 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1.Lig Özetler
06:30 Euro 2020 Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
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