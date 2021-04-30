İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
BioNtech aşısında iki doz için süre değişti
BioNtech aşısında iki doz için...
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına idari izin kararı! Bayram tatili 9 gün oldu
Son Dakika
Ramazan bayramı için kamu çalışanlarına...
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma anını paylaştı
Son Dakika
Milli Savunma Bakanlığı teröristlerin vurulma...
Miray Daner bir deri bir kemik kaldı! 12 kilo verdi
Miray Daner bir deri bir...

TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

30 Nisan 2021 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. TRT Spor canlı yayın akışı Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 30 Nisan 2021 Cuma tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

30 Nisan 2021 Cuma 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Takip Et:

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 20 Nisan Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TBMM-TV (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Özetler14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

17:30 Aktüel Futbol (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı




Son Güncelleme: 30.04.2021 00:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FutbolSporGünlük Yayın AkışıYayın AkışıCumaTRT Spor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 5. bölüm TRT 1 canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Akrep 20. bölüm Star TV canlı izle - 29 Nisan 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 169. bölüm izle 29 Nisan Perşembe son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Emanet 170. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Kefaret yeni sezonda devam edecek mi? Kefaret sezon finali ne zaman?
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Mucize Doktor 61. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Fox TV

Popüler Haberler

Nöbetçi Noter 1 Mayısıs 2021 Cumartesi açık noterler listesi - 1 Mayısıs 2021 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Atv canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TV8 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Show TV canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT 1 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Kanal 7 canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kırmızı Oda dizisi Tuna kimdir? Gülçin Kültür Şahin'in hayatı!
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
2020 AÖİHL ve MAÖL’den AÖL 3. Dönem kayıt yenilemeleri başladı
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Akıncı dizisi Beste kimdir? Müge Boz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Asgari ücretle çalışanlara 686 TL'lik ek ödeme yapılacak!
Alev Alev dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Alev Alev devam eder mi?
Sol Yanım Selim kimdir? Tolga Mendi biyografisi
Sol Yanım dizisi Asena’sı kim canlandırıyor? Defne Samyeli'nin biyografisi
Canlı izle Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 BeinConnect canlı maç izle Alanya FB maçı Selçuk Sports Netspor izle
1 Mayısıs 2021 Cumartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 1 Mayısıs Cumartesi at yarışı programı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.