TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.

Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor 20 Nisan Salı yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı (Canlı)

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)

09:15 Bundesliga

10:00 Spor Bülteni (Canlı)

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet (Canlı)

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni (Canlı)

13:45 TBMM-TV (Canlı)

13:45 TFF 1. Lig Özetler14:00Spor Stüdyosu (Canlı)

16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)

17:30 Aktüel Futbol (Canlı)

19:00 Dakika Skor (Canlı)

20:45 Stadyum (Canlı)

00:05 Teknik Analiz (Canlı)

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı