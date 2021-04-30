TRT Spor canlı yayın akışı 30 Nisan 2021 Cuma TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta birbirinden heyecanlı maçlar ve spor dünyasına dair önemli programlar yayınlanıyor. Naklen yayınlanana maçların yanı sıra spor dünyasında yaşanan olayların anlatıldığı programları milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Spor tutkunları heyecanlı karşılaşmaları ve maçların analizlerin yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.
TRT Spor 20 Nisan Salı yayın akışı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı (Canlı)
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni (Canlı)
09:15 Bundesliga
10:00 Spor Bülteni (Canlı)
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet (Canlı)
13:00 Spor Bülteni (Canlı)
13:45 TBMM-TV (Canlı)
13:45 TFF 1. Lig Özetler14:00Spor Stüdyosu (Canlı)
16:00 Hedef Süper Lig (Canlı)
17:30 Aktüel Futbol (Canlı)
19:00 Dakika Skor (Canlı)
20:45 Stadyum (Canlı)
00:05 Teknik Analiz (Canlı)
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı