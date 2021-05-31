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TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR

Türkiye’nin spor kanal TRT Spor ekranlarında her gün heyecan dolu karşılaşmalar, birbirinden değerli programlar izleyici karşısına çıkıyor. Spor tutkunları yayınları anından takip etmek için TRT Spor canlı yayını akışı ve TRT Spor’da bugün yayınlanacak karşılaşmaları araştırıyor. TRT Spor 30 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı açıklandı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:25
TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar TAMAMDIR
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Türkiye’nin spor kanalı TRT Spor her gün farklı spor dallarına ilişkin canlı yayınlar, hazırlanan özel programlar ve ünlü konukların yer aldığı yapımlarla sporseverlerin karşısına çıkıyor. Her hafta milyonlarca kişi tarafından takip edilen TRT Spor kanalında bu yıl farklı liglerin maç yayınlarının yanı sıra Türkiye Süper Lig’inin değerlendirmelerinin yapıldığı birbirinden değerli programlar ekranlara geliyor.

Sporseverler sevdikleri yapımları kaçırmamak adına TRT Spor’da bugün ne var? sorusunu araştırıyor. TRT Spor ekranlarından her gün heyecan dolu karşılaşmalar ve bu karşılaşmalara ilişki detayların anlatıldığı programların yanı sıra futbol başta olmak üzere milyonlarca kişi tarafından takip edilen kulüplerle ilgili son gelişmeler izleyicilere aktarılıyor. Spor tutkunları TRT Spor 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışını merak ediyor.

TRT Spor 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı

07:00 2020-2021 SEZON SONU DERLEMELER

08:25 EURO 2020 MAGAZİN

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Olimpiyat Ateşi

10:25 Spor Kitaplığı

10:30 Spor Bülteni (Canlı)

11:00 A MİLLİ FUTBOL TAKIMI HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - AZERBAYCAN "

12:40 AVRUPA ŞAMPİYONASI FİNALLER

12:45 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI (Canlı)

13:30 Spor Bülteni (Canlı)

14:25 DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI (Canlı)

15:15 Spor Bülteni (Canlı)

15:55 DÜNYA SUPERBIKE ŞAMPİYONASI (Canlı)

16:45 Spor Haftasonu (Canlı)

18:55 CEV AVRUPA ALTIN LİGİ ERKEKLER VOLEYBOL KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE - BELARUS " (Canlı)

21:00 Spor Bülteni (Canlı)

21:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER

22:00 Aktüel Futbol (Canlı)

00:30 Spor Artı (Canlı)

02:00 Aktüel Futbol

04:30 Spor Artı

TRT Spor nasıl izlenir?

TRT Spor 31 Mayıs 2021 Pazar yayın akışı içerisinde spor dünyasına ait değerli yapımlar ve programlar ile heyecan kodu karşılaşmalar yer alıyor. Sporseverler 31 Mayıs 2021 Pazar TRT Spor günlük yayın akışını merak ediyor. TRT Spor Pazar yayın akışı sabah 2020-2021 Sezon Sonu Derlemesi ile başlıyor. Gündüz kuşağında Spor Bülteni, Avrupa Şampiyonası Finalleri yer alıyor. Akşam TRT Spor yayın akışı Spor Bülteni ve Haber Bülteni programı ile devam ediyor.

TRT Spor farklı platformlar üzerinden yayınlanıyor. TRT bünyesinde yayınlarını gerçekleştiren TRT Spor Türkiye’nin en geniş ve büyük spor içeriklerini spor severlerle buluşturuyor. TRT Spor televizyon ekranlarından belirtilen platformlar üzerinden şifresiz olarak izlenebiliyor. Televizyonun yanı sıra online olarak da TRT Spor yayınları takip edilebiliyor.

TRT Spor canlı yayın full HD izlemek için tıklayınız…         

TRT Spor frekans bilgileri

Kanal adı: TRT SPOR HD

Uydu: Türksat

Frekans: 11054

Sembol Oranı: 30000

Polarizasyon: V - Dikey Batı

FEC: 3/4

TRT Spor hangi platformlarda yayınlanıyor?

Digitürk: 86        

D-Smart: 86

Tivibu: 85

Kablo TV: 911

Turkcell TV+


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:25
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Anahtar Kelimeler:
Tv8 Yayın AkışıTv8
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