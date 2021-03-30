TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

TRT Spor 27 Mart Cumartesi yayın akışı

06:58İstiklal Marşı

07:00ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "

08:402022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

08:55Hava Durumu

09:00İtalya Kupası Magazin

09:252022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

10:00İleri Üçlü

12:00Yüz Yüze Futbol

12:55Efsanelerin İzinde

13:00Spor Bülteni (Canlı)

13:50Takvim Yaprakları

13:55Hava Durumu

14:00Avrupa Stüdyosu (Canlı)

15:30Spor Bülteni (Canlı)

15:50Takvim Yaprakları

15:55Hava Durumu

16:00Spor Haftasonu (Canlı)

18:00MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

20:00Spor Akşamı (Canlı)

20:45MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

21:00İngiltere Premier Lig Özetler

21:30Almanya Bundesliga Özetler

21:50Takvim Yaprakları

21:55MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)

00:002022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "

01:45MİLLİ TAKIM ÖZEL

03:40ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "

05:20AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA "

06:58İstiklal Marşı

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/