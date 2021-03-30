TRT Spor canlı yayın akışı 30 Mart 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar

TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.
TRT Spor 27 Mart Cumartesi yayın akışı
- 06:58İstiklal Marşı
- 07:00ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "
- 08:402022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
- 08:55Hava Durumu
- 09:00İtalya Kupası Magazin
- 09:252022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER
- 10:00İleri Üçlü
- 12:00Yüz Yüze Futbol
- 12:55Efsanelerin İzinde
- 13:00Spor Bülteni (Canlı)
- 13:50Takvim Yaprakları
- 13:55Hava Durumu
- 14:00Avrupa Stüdyosu (Canlı)
- 15:30Spor Bülteni (Canlı)
- 15:50Takvim Yaprakları
- 15:55Hava Durumu
- 16:00Spor Haftasonu (Canlı)
- 18:00MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
- 20:00Spor Akşamı (Canlı)
- 20:45MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
- 21:00İngiltere Premier Lig Özetler
- 21:30Almanya Bundesliga Özetler
- 21:50Takvim Yaprakları
- 21:55MİLLİ TAKIM ÖZEL (Canlı)
- 00:002022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "
- 01:45MİLLİ TAKIM ÖZEL
- 03:40ALMANYA BUNDESLİGA FUTBOL KARŞ." BAYERN MÜNİH - STUTGART "
- 05:20AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " FRANSA - DANİMARKA "
- 06:58İstiklal Marşı
TRT SPOR CANLI YAYIN: https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-2/
Son Güncelleme: 30.03.2021 00:01