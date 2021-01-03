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TRT Spor canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Bir süre gündemde ilk sıralarda yer alan TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar konusunda sıcak gelişmeler merak ediliyordu. En yeni ayrıntılarıyla TRT Spor canlı yayın akışı Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar ile ilgili gelişmeleri 3 Ocak 2021 Pazar tarihli haberimizden okuyabilirsiniz.

03 Ocak 2021 Pazar 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 3 Ocak 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği heyecan dolu müsabakaları yayınlıyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde müsabakaların yanı sıra haftanın önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların aktarıldığı sevilen programlar yayınlanıyor.

Sporseverler heyecan dolu karşılaşmaları ve bu karşılaşmalara ilişkin yorumların yapıldığı programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Pazar günü 06:58’de İstiklal Marşı ile yayınlar başlıyor. Hemen ardından saat 07:00’de TFF 1. Lig Atınordu Balıkesirspor karşılaşması ekranlara geliyor. Saatler 09:30’u gösterdiğinde sevilen futbol programı Stadyum tekrar bölümüyle yayınlanıyor. TRT Spor günlük yayın akışında bakıldığında Pazar günü TFF 1. Lig’in önemli karşılaşmalarından Bandırmaspor ile Altay maçı saat 13:25’de, Giresunspor Tuzlaspor maçı saat 15:55’de, Samsunspor Adanaspor maçı saat 18:55’de ekranlara getiriliyor.

TRT Spor yayın akışı içerisinde ekranların spor klasiği haline gelen Stadyum programı saat 21:00’de ekranlara geliyor. Programda Süper Lig’de günün önemli maçlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor.

TRT Spor 3 Ocak 2021 Pazar yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ALTINORDU - AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR "

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

12:30 Spor Bülteni

13:25 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ALTAY "

15:30 Spor Haftasonu

15:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " GİRESUNSPOR - TUZLASPOR A.Ş."

18:00 Spor Haftasonu

18:55 TFF 1. LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI " YILPORT SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş."

21:00 Stadyum

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 00:01
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PazarYayın AkışıCanlı YayınTRT Spor
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