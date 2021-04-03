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TRT Spor canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar

Gündeme bomba gibi düşen TRT Spor canlı yayın akışı Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar haberi halen birçok kişi tarafından konuşulmaya devam ediyor. Biz de haberin en yeni ayrıntılarını araştırarak 03.04.2021 tarihli haberimizde yer verdik. Hemen okuyarak siz de bilgi sahibi olabilirsiniz.

03 Nisan 2021 Cumartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 3 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca kişinin takip ettiği yapımları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde birçok spor dalına yönelik programlar yapılırken, spor müsabakalarına ilişkin canlı yayınlarda gerçekleştiriliyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı karşılaşmaları ve bu karşılaşmaların değerlendirildiği yapımları programları kaçırmamak adına “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor ekranlarında Perşembe yayınları 06:58’de İstiklal Marşı’nın okunması ardından saatler 07:00’yi gösterdiğinde İlk Baskı başlıyor. Ardından saatler 08:50'yi gösterdiğinde Takvim Yaprakları ekranla geliyor. Öğle bülteninde saatler 12:35’i   gösterdiğinde Süper Lig Özetler  ekranlara getiriliyor.

Saat 21:00'da Stadyum ekranlara canlı olarak geliyor. 

Akşam bülteninde saatler 23:30’u gösterdiğinde ekranların klasikleşmiş spor programı Teknik Analiz ekranlara gelecek. Saatler 02:00'a geldiğinde ise Stadyum izleyicilere aktarılacak. 04:30'da tekrar Teknik Analiz ve 06:58 İstiklal Marşı sizlerle olacak.

TRT Spor 28 Mart Pazar yayın akışı;

  • 06:58 İstiklal Marşı

  • 07:00 HOLLANDA EREDİVİSİE FUTBOL KARŞ." AJAX - ADO DEN HAAG "

  • 08:40 İngiltere Premier Lig Goller

  • 08:50 Takvim Yaprakları

  • 08:55 Hava Durumu

  • 09:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

  • 09:25 Efsanelerin İzinde

  • 09:30 Orhan Ayhan'la

  • 10:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

  • 10:30 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

  • 10:55 Hava Durumu

  • 11:00 FIFA MAGAZİN

  • 11:25 EURO 2020 MAGAZİN

  • 11:50 Takvim Yaprakları

  • 11:55 Hava Durumu

  • 12:00 Spor Bülteni (Canlı)

  • 12:50 Takvim Yaprakları

  • 12:55 Hava Durumu

  • 13:00 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP KARŞILAŞMASI " NORVEÇ - TÜRKİYE "

  • 14:45 Spor Kitaplığı

  • 14:50 Takvim Yaprakları

  • 14:55 Hava Durumu

  • 15:00 Spor Bülteni (Canlı)

  • 15:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA " (Canlı)

  • 18:00 Spor Haftasonu (Canlı)

  • 19:30 Spor Bülteni (Canlı)

  • 20:00 Stadyum (Canlı)

  • 21:55 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - İNGİLTERE " (Canlı)

  • 00:00 Teknik Analiz (Canlı)

  • 02:00 Stadyum

  • 03:55 Takvim Yaprakları

  • 04:00 AVRUPA U21 FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞILAŞMASI " İZLANDA - DANİMARKA "

  • 05:45 2022 DÜNYA KUPASI ELEMELERİ ÖZETLER

  • 06:10 FIFA MAGAZİN

  • 06:35 EURO 2020 MAGAZİN 

  • TRT Spor canlı yayınını izlemek için; https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor/

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıYayın AkışıCanlıTRT Spor
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