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TRT Spor canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören TRT Spor canlı yayın akışı Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 3 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:01
TRT Spor canlı yayın akışı 3 Mayıs 2021 Pazartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar
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TRT Spor, her hafta milyonlarca sporseverin heyecanla takip ettiği yayınları ekranlara getiriyor. TRT Spor yayın akışı içerisinde spor müsabakalarının yanı sıra günün önemli karşılaşmalarına ilişkin detayların anlatıldığı programlarda yer alıyor.

Sporseverler birbirinden heyecanlı maçları ve bu maçların değerlendirildiği programları kaçırmamak adında “TRT Spor’da bugün ne var?” sorusunu araştırıyor.

TRT Spor Çarşamba günü yayın akışına saat 07:00’de İlk Baskı programıyla başlıyor. Gazete manşetlerinin aktarıldığı programın ardından saat 08:50’de tarihin önemli olaylarının anlatıldığı Takvim Yaprakları yayınlanıyor. Saatler 10:00’u gösterdiğinde günün önemli spor gelişmelerini aktarıldığı Spor Bülteni ekranlara geliyor.

Öğle kuşağında 13:00'te ikinci kez Spor Bülteni canlı yayın aracılığıyla izleyiciler ile buluşuyor. Saat 14:00’de Spor Stüdyosu başlıyor.

TRT Spor 3 Mayıs 2021 Çarşamba yayın akışı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları 

08:55 Hava Durumu 

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM TV

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Hedef Süper Lig

18:00 Spor Merkezi

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:45 Süper Lig Goller

20:55 Takvim Yaprakları

21:00 Futbol Anadolu

22:30 Stadyum

00:30 Spor Artı

02:00 Stadyum

04:00 İngiltere Premier Lig Özetler

04:30 Almanya Bundesliga Özetler

04:50 TFF 1. Lig Özetler

05:20 Efsanelerin İzinde

05:25 Takvim Yaprakları

05:30 Futbol Anadolu

06:58 İstiklal Marşı

 

TRT Spor canlı yayınını izlemek için TIKLAYINIZ




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:01
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Günlük Yayın AkışıPazartesiYayın AkışıTRT Spor
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